Врачи Окружного кардиодиспансера отправятся в Пыть-Ях

Врачи Окружного кардиодиспансера 20 сентября проведут консультации для пациентов «Пыть – Яхской окружной клинической больницы». Такая работа направлена на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи югорчанам и своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба учреждения.

Выездная работа проводится специалистами центра с 1997г. Ежегодно составляется график, который утверждается в департаменте здравоохранения Югры. В соответствии с этим планом и проводится работа.

Ежегодно специалистами Окружного кардиодиспансера проводится от 30 до 40 выездов на территории округа, консультируется до 1000 человек, из них до 30% направляется на оперативное лечение в условиях стационара.