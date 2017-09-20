В сургутском краеведческом музее состоится встреча, посвященная Якову Черняку

28 сентября в рамках проекта «Люди нашего города» в сургутском краеведческом музее состоится встреча, посвященная Якову Семеновичу Черняку. Начало мероприятия в 15.00 по адресу 30 лет победы 21\2, сообщает «Администрация Сургута».

На встречу придут представители Администрации и Думы города, а также друзья, коллеги, соратники Якова Семёновича. Предполагается, что мероприятие пройдет в формате дружеского общения, в котором гости поделятся воспоминаниями о совместной деятельности, о прошлом и настоящем нашего города. Также будут представлены уникальные фотографии из личного архива героя встречи и фондов Сургутского краеведческого музея.