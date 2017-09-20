Югорский лыжник Сергей Устюгов получил звание «Заслуженный мастер спорта России»

Югорский лыжник Сергей Устюгов удостоен почетного звания «Заслуженный мастер спорта России». Об этом сообщается в официальной группе спортсмена в соцсети.

Отметим, что данная награда присваивается за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. Устюгов — двукратный чемпион мира этого года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.