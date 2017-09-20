ОСАГО может подражать в пять раз для нетрезвых водителей

Минфин разработал законопроект, согласно которому полиса ОСАГО будут дороже в пять раз для водителей, пойманных пьяными за рулем, сообщает «РБК» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Также отмечается, что аккуратные автомобилисты получат скидки по ОСАГО. Аналогично цена станет выше для людей, которые имели такие нарушения, как превышение скорости более чем на 60 км/ч, управление автомобилем в нетрезвом виде или выезд на встречную полосу в течении года.

«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», — сказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.