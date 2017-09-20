Задержан Александр Калинин призывающий сжигать кинотеатры из-за показа фильма «Матильда»

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин был задержан за призывы поджигать кинотеатры, в которых состоится показ фильма «Матильда», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

Напомним, что адвокат режиссера фильма «Матильда» Константин Добрынин, направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова, в котором пожаловался на высказывания Калинина.