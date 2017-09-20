Бинбанк обратился в ЦБ с просьбой о санации

Собственник Бинбанка всетаки обратился в Центробанк с просьбой о санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Банка России
«Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», – сказали в пресс-службе регулятора.
Стоит отметить, что в случае принятии положительного решения это будет второй подобный случай после «Открытия».
Ранее siapress.ru сообщил, что ЦБ может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк.
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