Бинбанк обратился в ЦБ с просьбой о санации

Собственник Бинбанка всетаки обратился в Центробанк с просьбой о санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Банка России

«Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», – сказали в пресс-службе регулятора.

Стоит отметить, что в случае принятии положительного решения это будет второй подобный случай после «Открытия».

Ранее siapress.ru сообщил, что ЦБ может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк.