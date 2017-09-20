​Время делать выбор! Присоединяйся к «Факультету бизнеса»

Новый учебный год стартовал в Фонде поддержки предпринимательства Югры. Познакомиться с образовательной программой для молодёжи могут все желающие. В сентябре на базе 17 средних и высших учебных заведений автономного округа пройдут информационные встречи «Факультет бизнеса».

Для активной молодёжи, желающей в будущем быть успешными «Факультет бизнеса» даст навыки не столько об открытии собственного бизнеса, сколько о том, как бизнес устроен. Что в дальнейшем поможет сделать выбор – заниматься своим делом или становиться наёмным работником.

Проводить информационные встречи приглашены бизнес-тренеры и успешные предприниматели, которые не в теории, а на практике знают, что нужно делать, чтобы создать успешный бизнес.

Участников образовательного проекта сезона 2017/2018 ждут: встречи с успешными предпринимателями, мотивационный блок, теоретические лекции, мастер-классы, деловые игры, а также проработка собственного проекта.

С 19 по 22 сентября инфовстречи пройдут в Нижневартовске, Белоярском, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани, Лангепасе, Радужном, Мегионе, Когалыме, Нефтеюганске.

Подробная информация https://sb-ugra.ru/molpred/bin/

«Факультет бизнеса» реализуется Фондом поддержки предпринимательства Югры с 2011 года на базе высших и средне-специальных учебных заведений округа. Образовательная программа является одним из проектов комплексного плана мероприятий по развитию молодёжного предпринимательства. Реализуется в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы» и федеральной программы «Ты – предприниматель!».

Всю интересующую информацию можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: +7 (3467) 333-143