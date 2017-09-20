ЦБ может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в банковском секторе и близких к регулятору.
Собеседники издания сообщили, что сейчас рассматривается вариант с передачей Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора, который занимается финансовым оздоровлением «Открытия».
Источники РБК сообщают, что о передаче Бинбанка под контроль Фонда консолидации банковского сектора могут сообщить в пятницу, 22 сентября.
В Бинбанке от каких-либо комментариев отказались. ЦБ работу действующих кредитных организаций традиционно не комментирует.
Чего ждать в соцсфере Сургутского района? Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района // ONLINE 21 сентября в 13:00