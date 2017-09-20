ЦБ может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в банковском секторе и близких к регулятору.

Собеседники издания сообщили, что сейчас рассматривается вариант с передачей Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора, который занимается финансовым оздоровлением «Открытия».

Источники РБК сообщают, что о передаче Бинбанка под контроль Фонда консолидации банковского сектора могут сообщить в пятницу, 22 сентября.

В Бинбанке от каких-либо комментариев отказались. ЦБ работу действующих кредитных организаций традиционно не комментирует.