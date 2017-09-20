За второй квартал этого югорчане подали больше 1200 обращений губернатору округа

Во втором квартале 2017 года в адрес губернатора Югры поступило более 1200 обращений от жителей округа. Их число в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 28,6%, а 2015 года – на 43,37%.

Как отмечают в аппарате губернатора, также снижается и число повторных обращений. Во втором квартале текущего года их зарегистрировано на 11,57% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Статистика свидетельствует о повышении уровня удовлетворенности заявителей результатами рассмотрения их обращений и принятыми по ним мерами», – пояснила начальник Управления по работе с обращениями граждан Анжелика Козлова.

Всего за указанный период в адрес главы региона поступило 1251 обращение (54% от общего объема поступившей корреспонденции), в окружное правительство – 900. Чаще других помощь у губернатора просят пенсионеры, семьи с детьми и рабочие. При этом наибольшее количество запросов приходит в виде электронных документов.

Основные темы обращений к региональной власти касаются улучшения жилищных условий, переселения из бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья и деятельности управляющих компаний.