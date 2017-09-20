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АО «Тюменская энергосбытовая компания» представила антирейтинг территорий с наибольшей дебиторской задолженностью за электроэнергию

Общий долг управляющих компаний и ТСЖ, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области перед АО «Тюменская энергосбытовая компания» на 18 сентября 2017 года составил 615 млн руб. Лидирует Югра: здесь совокупная задолженность всех предприятий достигла отметки 462 млн руб. Показатели двух других регионов существенно ниже: в ЯНАО просрочено платежей на 73 млн руб., в Тюменской области — на 80 млн руб.

Управляющие компании

Управляющие компании и ТСЖ вышеперечисленных субъектов РФ не выплатили АО «ТЭК» 145 млн руб.

Долг данных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре составляет75 млн руб. Первое место в антирейтинге территорий-должников округу обеспечил г. Сургут: МУП «ЖКХ «Солнечный» не оплатило 4,94 млн руб., ООО «Сибжилсервис» — 3,92 млн руб., ООО «УПЖС-1» — 3,46 млн руб. В Сургутском районе должниками являются МУП «Федоровское ЖКХ» с 3,09 млн руб., ООО УК «РОМ и К» с 1,84 млн руб. и ЛГ МУП «УТВиВ» с 1,43 млн руб. долга. В тройке крупных неплательщиков также г. Нефтеюганск: 1,82 млн руб. поставщику электроэнергии не доплатило ОАО «ЖЭУ №7», 1,63 млн руб. — ОАО «ЖЭУ №6», 1,36 млн руб. — ОАО «ЖЭУ №2».

На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с просроченной дебиторской задолженностью УК и ТСЖ перед АО «ТЭК» в размере 36 млн руб. Существенная часть ее приходится на организации в г. Новом Уренгое: 6,43 млн руб. не оплачивает ООО «КОМФОРТ СЕРВИС», 4,43 млн руб — АО «Уренгойжилсервис». В г. Надыме крупнейшими неплательщиками являются ООО «УК «Домовой» с 3,36 млн руб. и ООО «УК «КонсьержЪ» с 1,45 млн руб. долга. ООО «Пангодинский РКЦ» не оплатило гарантирующему поставщику электроэнергии 1,01 млн руб.

В Тюменской области сумма долга УК и ТСЖ составила 34 млн руб. Статус злостных неплательщиков в г. Тюмени имеют ООО УК «Квартал» с не выплаченными 7,12 млн руб., ООО «Комфортный дом» с 4,48 млн руб., ООО «УК «Алябьев-хаус» с 2,85 млн руб. Просроченные платежи имеют УК в Тюменском районе: у ООО УК «Тюменьжилсервис» не оплачено 0,46 млн руб., у ООО «ГОРНИЙ» — 0,38 млн руб.

Предприятия ЖКХ

Предприятия ЖКХ в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области задолжали гарантирующему поставщику 415 млн руб.

Югра традиционно удерживает лидирующие позиции по низкой платежной дисциплине. По состоянию на понедельник сумма долга коммунальных предприятий перед поставщиком электроэнергии достигла 363 млн руб. Среди организаций-должников, включенных энергетиками в черный список, — МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях, не оплатившее потребленную электроэнергию на 80,19 млн руб., а также АО «НЭРС» г. Нягани, которое просрочило платежи на сумму 64,18 млн руб. Тройку замыкает г. Нефтеюганск: ООО «Юганскводоканал» не перевел поставщику электроэнергии 33,28 млн руб.

На второй позиции данного рейтинга находится ЯНАО с совокупным долгом организаций коммунальной сферы почти 31 млн руб.: среди лидеров — предприятия г. Нового Уренгоя (АО «Уренгойгорводоканал» с 18,10 млн руб. и ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» с 7,60 млн руб.), а также ООО «НЖКс» в г. Надыме с 4,99 млн руб. задолженности.

Предприятия ЖКХ на юге Тюменской области не выплатили АО «Тюменская энергосбытовая компания» более 21 млн руб. Список должников в данной сфере включает в себя ООО «МУП Бердюжское ЖКХ» и МУП «ЖКХ «Успенское» в Тюменском районе (по 0,79 млн руб.).

Бюджетные организации

По состоянию на 18 сентября 2017 г. бюджетные организации Тюменской «матрешки» не оплатили услуги гарантирующего поставщика электроэнергии на общую сумму 55 млн руб.

Из них самые крупные должники работают на территории Тюменской области, накопившие 25 млн руб. Среди крупных дебиторов — ФКУ «ИК №4 УФСИН по Тюменской области» в Тюменском районе (9,49 млн руб.) и Тюмени (6,19 млн руб.), а также Управления Судебного департамента г. Тюмень (0,66 млн руб.). В Исетском районе 0,13 млн руб. долга имеет ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области».

В ХМАО-Югре организации бюджетной сферы не заплатили энергетикам 24 млн руб. за потребленную электроэнергию. Лидером в данном рейтинге можно назвать ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре», которое имеет задолженность в трех муниципальных образованиях региона: в г. Сургуте (3,72 млн руб.), в Белоярском районе (1,15 млн руб.) и пгт Березово (1,14 млн руб.). Также недобросовестным потребителем является ОМВД по г. Пыть-Ях с 1,60 млн руб. просроченной дебиторской задолженности.

Наименьшее количество долгов перед поставщиком электроэнергии — 6 млн руб. — имеют бюджетные организации на Ямале. Количество неплатежей ОМВД России по Пуровскому району достигло 1,06 млн руб., ОМВД России по Надымскому району — 0,99 млн руб., ГБУ ЯНАО «Центр «Садко» в г. Новом Уренгое — 0,50 млн руб.

29 сентября 2017 г. вступит в силу постановление Правительства РФ, которое ужесточит борьбу с неплательщиками за электроэнергию, упрощая процесс ограничения энергоснабжения. Согласно данному документу, чтобы отключить электроэнергию у должника, поставщику ресурсов достаточно отправить ему одно уведомление и представить доказательства нарушения договора абонентом в части оплаты услуг.

Нововведения коснутся в том числе и так называемых неотключаемых потребителей — управляющих компаний, предприятий ЖКХ и т.п. Некоторые клиенты АО «Тюменская энергосбытовая компания», спекулируя данным статусом, собирают денежные средства с граждан и используют их в своих целях, не принимая во внимание положение поставщика, который вынужден изыскивать средства и кредитоваться для того, чтобы оплатить генерирующим станциям потребленную организациями-должниками электрическую энергию.

Данные антирейтинга прокомментировал заместитель генерального директора АО «ТЭК» по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках Александр Левченко: «Мы принимаем все предусмотренные законодательством меры для недопущения роста дебиторской задолженности: привлекаем к административной ответственности, отключаем потребителей. Кроме того, ведем переговоры с администрациями и призываем глав территорий содействовать в улучшении платежной дисциплины. Новое постановление даст нам возможность свести к минимуму случаи, когда мы вынуждены нести убытки из-за недобросовестного поведения организаций — потребителей энергетических услуг».


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Сегодня в 10:36, просмотров: 190, комментариев: 0


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