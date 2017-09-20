В югорских вузах выберут самого умного

В Югре студенты и аспиранты вузов смогут принять участие в конкурсе «УМНИК». В его рамках принимаются научно-технические проекты молодых ученых, которые ориентированы на коммерческую реализацию.

Полуфинал конкурса пройдет в вузах Югры по пяти направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы» и «Биотехнологии». Те проекты, которые жюри назовет лучшими в своих категориях, получат гранты на реализацию своих проектов. С прошлого года изменились критерии конкурса – возраст участников увеличился с 28 до 30 лет, а размер гранта вырос с 400 до 500 тысяч рублей.

Окружной этап конкурса проводится уже шестой раз, за все годы в нем приняли участие свыше 200 студентов, аспирантов и молодых ученых Югры. Организаторами региональной стадии выступили Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при участии Технопарка Югры.