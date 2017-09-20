​Лавров прокомментировал встречу Путина и Трампа

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была бы весьма полезной, сообщают «Ведомости».
«У них будет дополнительная возможность (встретиться), если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме», – сказал Лавров.
Он уверен, «что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей».
Лавров также заявил заявил, что российско-американские отношения, находятся сейчас «в очень низкой точке», а главной причиной этому назвал следствие политики экс-президента США Барака Обамы. При этом министр четко отметил, что обмен дипломатическими уколами по принципу «око за око» (tit for tat) не будет продолжен. «Мы ждали очень с нашим «tit» в ответ на «tat» Обамы. Я думаю, что уже ответил на вопрос о том, каково настроение у каждой из сторон. И будучи серьезными и ответственными людьми, а я ощущаю, что Рекс Тиллерсон один из них, я надеюсь, что мы сможем сделать выводы относительно того, где мы находимся и куда мы хотим идти».