​Лавров прокомментировал встречу Путина и Трампа

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была бы весьма полезной, сообщают «Ведомости».

«У них будет дополнительная возможность (встретиться), если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме», – сказал Лавров.

Он уверен, «что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей».