Глава СК РФ дал поручения по делу о «нападении на сургутян 19 августа»

Главный следователь России Александр Бастрыкин, на совещании в Сургуте, узнал все подробности о ходе следствия «ЧП 19 августа» и дал поручения по этому делу, сообщает «РБК Тюмень».

Официальный представитель СКР Светлана Петренко, сообщила, что Бастрыкин провел оперативное совещание с сотрудниками следственных органов УРФО, в частности речь шла о нападении 19 августа на прохожих в Сургуте. После чего Глава СК дал указания о направлении дальнейшего расследования.

Бастрыкин также обратил внимания на недостатки в работе следственных управлений УрФО. Таким образом, особые указания получили управления в Курганской области, где отмечен рост числа убийств на 19 процентов и свердловской области, где количество изнасилований увеличилось на 8 процентов.

«Отдельно руководитель обратил внимание сотрудников на необходимость повышения качества проводимых доследственных проверок и расследования уголовных дел. При этом необходим постоянный ведомственный контроль, в том числе за соблюдением сроков следствия и возмещением ущерба от преступлений», — говорится в официальном заявлении СК РФ.

Напомним, 19 августа мужчина вооружился ножом и напал на прохожих в центре Сургута. Пострадали 7 человек.