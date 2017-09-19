Уровень безработицы в России упал до трехлетнего минимума

Уровень безработицы в России впервые за почти три года опустился ниже отметки 5%, передает РБК данные Росстата. В августе 2017 года без работы, по данным официальной статистики, находились 3,792 миллиона россиян в возрасте 15–72 лет, что составляет 4,9% от общей численности трудоспособного населения России.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных в России снизилось на 2,9%, а в годовом исчислении — на 6,1%.

В предыдущий раз ниже отметки 5% уровень безработицы в России опускался в сентябре 2014 года, составив те же 4,9%.

Общую численность рабочей силы в стране Росстат по итогам августа 2017 года оценил в 76,9 миллионов человек.

По данным Минтруда, к середине сентября общая численность официально зарегистрированных в органах занятости безработных составила почти 754 тысяч человек, что примерно на 138 тысяч человек меньше, чем годом ранее.