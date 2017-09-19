Югра стала лучшим регионом по защите лесов от пожаров

Югра признана лучшим регионом России в сфере охраны лесов от пожаров, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что награда была вручена представителю ведомства в рамках прошедших в Москве торжественных мероприятий, посвященных Дню работников леса.

"Ханты-Мансийский автономный округ — Югра победил в номинации "Лучший субъект Российской Федерации в сфере охраны лесов от пожаров". Отметим, на сегодняшний день Югра по техническому оснащению обладает одной из самых лучших авиабаз на территории России. В ее состав входят 13 филиалов, в которых организовано 20 пожарно-химических станций всех типов, укомплектованные всеми необходимыми техническими средствами пожаротушения, пожарным инвентарем и таборным имуществом", — заявили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, большая часть территории автономного округа, около 29 миллионов гектаров, покрыта лесной растительностью. Общий запас древесины в лесах на территории региона превышает три миллиарда кубометров.