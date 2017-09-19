Путин потребовал уравнять «Глонасс» и GPS в точности

Президент России Владимир Путин поставил задачу довести точность российской спутниковой навигационной системы «Глонасс» до уровня американской GPS, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам заседания Военно-промышленной комиссии, которое прошло под руководством президента. Об этом сообщает «Ведомости».

По словам Рогозина, сегодня «Глонасс» в целом примерно в два раза уступает GPS. «Если у них уровень разрешения 3,6 м, то у нас примерно около 7 м», - пояснил вице-премьер.

При этом он отметил, что ввод новых космических аппаратов «Глонасс»-К-2 - «это конец 2018 - начало 2019 г. - позволит начать, собственно говоря, спурт, то есть финишный забег для того, чтобы к 2020 г. выйти на абсолютно конкурентные показатели».