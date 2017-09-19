Жизнь в Сургуте, по мнению жителей, стала менее комфортной: муниципалитет «потерял» два пункта в общероссийском рейтинге

Рейтинг 100 крупнейших городов России по стоимости жизни составили эксперты портала Domofond.ru опираясь на мнение местных жителей. В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием: «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области».

Согласно результатам исследований, самый крупный муниципалитет Югры в 2017 году занял 6 место. Годом ранее Сургут располагался двумя строчками выше. В опросе приняли участие 825 жителей муниципалитета, средняя оценка составила 5,5 баллов из возможных 10.

В рейтинге фигурирует и Нижневартовск. Он второй год подряд держится на 33 месте с оценкой в 5 баллов из 10 возможных. В этом городе в опросе приняли участие свыше 500 респондентов.

Добавим, что в среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла. Лидером рейтинга стала Москва, а замкнул ТОР-100 город Шахты.