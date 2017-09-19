Трамп в ООН пригрозил уничтожить Северную Корею

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил Северную Корею, что Соединенные Штаты могут ее «полностью уничтожить», сообщает РБК.



В случае если КНДР не прекратит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, сказал Трамп, у Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею». «Рокетмэн [лидер КНДР Ким Чен Ын] участвует в миссии по собственному убийству и уничтожении своего режима», — сказал Трамп.



