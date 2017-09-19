Показ «Матильды» в Сургуте может сорваться

Ряд кинотеатров Сургута поставили под вопрос показ фильма "Матильда" в своих залах, сообщает "Интерфаксу".

"Показ "Матильды" у нас под вопросом из-за общественного резонанса. Скорее всего, его не будет. Окончательное решение планируется принять ближе к дате премьеры", - сообщили агентству в сети кинотеатров "Мир" и "Вершина". Аналогичный ответ озвучили в кинотеатре "Галерея кино".

В нескольких других кинотеатрах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска не смогли прояснить ситуацию с показом фильма, отметив, что пока сетка сеансов не сформирована и ясность появится примерно за неделю до предполагаемой премьеры "Матильды".

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе департамент культуры округа разослал письмо в кинотеатры региона с рекомендациями не показывать фильм "Матильда".