Центробанк не будет получать прибыль три года

Банк России не планирует получать чистую прибыль в течение трех лет, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, сообщает РБК.

ЦБ стабильно показывал прибыль с 1999 года, но в прошлом году она начала сокращаться и должна трансформироваться в убыток по итогам 2017 года, оценивал ранее Минфин.

«По результатам деятельности в 2017–2019 годах Банк России не планирует получение прибыли», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018–2020 годы.

Минфин не рассчитывает на перечисление этой прибыли в бюджет в следующие три года. Соответственно, «горизонт» плановых убытков ЦБ продлен еще на год — ранее Минфин закладывал отрицательный финансовый результат ЦБ в 2017 и 2018 годах. Пресс-служба Банка России пока не ответила на запрос РБК.

В этом году федеральный бюджет получил от Центробанка 39,2 млрд руб. По закону ЦБ в 2016 и 2017 годах перечисляет в бюджет 90% своей прибыли по итогам соответствующего предыдущего года (до этого норматив перечисления составлял 75%). Прибыль ЦБ в 2016 году составила 43,7 млрд руб.