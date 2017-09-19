Половина Россиян не понимает экономическую политику государства

Почти 45 процентов работающих россиян не понимают цели и смысла экономической политики правительства. Представляют действия государства в экономике только 47 процентов граждан. Таковы результаты опроса, проведенного Центром мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, сообщает «Lenta.ru».

Среди респондентов, понимающих политику правительства, оказались россияне с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики. Не представляют цели и смысла действий государства в экономике чаще всего работники с низким достатком и работающие на теневом рынке.

Более 43 процентов опрошенных полагают, что состояние российской экономики ухудшается. Почти 26 процентов заявили, что ничего не меняется, столько же увидели признаки улучшения и заметного подъема.

Результаты исследования сильно отличаются от опроса 2002 года, когда после кризиса 1990-х годов был зафиксирован рост позитивных настроений. «Сегодня ситуация выглядит иначе. В оценках граждан больше наблюдаются негативные ожидания», — отмечают эксперты.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, количество жителей России, считающих себя бедными, во втором квартале 2017 года сократилось до 29 процентов. В аналогичный период в 2015-м и 2016-м бедными себя сочли 33 процента россиян. Показатели же текущего года совпадают с уровнем 2012-го.