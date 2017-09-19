Депутаты Госдумы посмотрят «Матильду» до премьеры

Комитет Госдумы по культуре собирается посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда» 26 сентября, эта дата всех устраивает, договоренность о показе уже достигнута с продюсерами, сообщает «Ведомости». Неделю назад она говорила, что предложила устроить такой просмотр в рамках парламентского киноклуба, задуманного как информационная и аналитическая площадка, но отмечала, что решение на тот момент не было принято и что в Думе нет единой позиции о картине.

«Матильда» выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь».

Лидер думской фракции «Справедливая Россия», лидер этой партии Сергей Миронов заявил, что обязательно посмотрит фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», и выразил удивление в связи с критикой в адрес фильма со стороны тех, кто не видел картину. Как передает ТАСС, он заверил, что не будет комментировать картину, пока ее не посмотрит. «Меня умиляют все: и депутаты, и не депутаты, которые с пиками наперевес воюют непонятно по поводу чего», - отметил он. Фильм, по его мнению, является художественным вымыслом.

Миронов поддержал идею Драпеко ускорить проведение закрытого показа «Матильды» для депутатов. «Чем раньше депутаты посмотрят, тем лучше, мы должны определиться со своей нравственной, политической позицией», - считает Миронов.