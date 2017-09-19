Сургутского священника поймали на повторном вождении в нетрезвом виде

Сургутского священнослужителя иерея Дария Иоанна закрыли в изоляторе временного содержания, сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Издание отмечает, что в полиции решили не возбуждать уголовное дело за драку, ограничившись административной статьей о неповиновении законным требованиям стражей правопорядка. Однако за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии он всё-таки получил уголовную статью.
Отмечается, что священник предлагал взятку, а после отказа устроил потасовку. Полицейским пришлось связать нарушителя ремнями и надеть наручники.
Как бороться с медицинскими мифами? Алексей Водовозов, научный журналист, врач-терапевт высшей категории // ONLINE 24 сентября в 14:30