Сургутского священника поймали на повторном вождении в нетрезвом виде

Сургутского священнослужителя иерея Дария Иоанна закрыли в изоляторе временного содержания, сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Издание отмечает, что в полиции решили не возбуждать уголовное дело за драку, ограничившись административной статьей о неповиновении законным требованиям стражей правопорядка. Однако за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии он всё-таки получил уголовную статью.

Отмечается, что священник предлагал взятку, а после отказа устроил потасовку. Полицейским пришлось связать нарушителя ремнями и надеть наручники.