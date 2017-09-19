Глава Роскомнадзора предложил не ругаться матом в интернете

Глава Роскомнадзора Александр Жаров осудил использование мата в интернете и предложил интернет-сообществу отказаться от него путем саморегулирования, передает «Интерфакс».

"Лично я к этому отношусь негативно. Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики", - сказал Жаров во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, уже четыре года сотрудники Роскомнадзора добровольно платят обговоренный в коллективе "штраф" в специальную кассу - по рублю за каждое нецензурное слово.

"За последние четыре года, что мы используем эту меру, количество мата в нашем сообществе уменьшилось. Уверен, что если интернет-сообщество решит на принципах саморегулирования перестать ругаться матом, то произойдет то же самое", - сказал Жаров.

Он добавил, что собранную в "штрафной" кассе Роскомнадзора сумму решено пожертвовать на благотворительность.