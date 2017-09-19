Суд вновь обязал Навального удалить часть фильма «Он вам не Димон»

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации фонда «Соцгоспроект» к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Газета.ру.

В исковом заявлении утверждалось, что во фрагментах фильма ФБК содержатся не соответствующие действительности сведения о том, что передача особняка с земельным участком в дар «Соцгоспроекту» была взяткой от Алишера Усманова. Сведения, указанные в исковом заявлении, признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фонда.

Согласно решению суда, Навальный и ФБК в течение 10 дней после вступления решения в законную силу должны опровергнуть оспариваемые в иске сведения в форме опубликования решения суда, а также должны удалить фрагменты с указанными сведениями из расследования и аналогичного фильма на своих ресурсах.