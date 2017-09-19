Песков прокомментировал заявление Порошенко о поставках вооружения для Украины на сумму $500 млн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выделение США кредита для Украины, сообщает «ТАСС».

«Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита, – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – [Президент Украины Петр] Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины».

Песков также отметил, что «это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет».

Ранее siapress.ruсообщил, о заявлении Порошенко, что США совершат поставки вооружения для Украины на суму $500 млн