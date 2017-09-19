Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино. Его место пока что свободно

Министерство культуры подтвердило выход Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино, сообщает «Интерфакс».

«Мы в понедельник, 18 сентября, отправили письмо в правительство о выходе Никиты Сергеевича из попечительского совета Фонда кино по его личному заявлению. Министерство не предлагало новых кандидатур на его место», – сообщил во вторник «Интерфаксу» глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

Тельнов отметил, что теперь правительство должно подписать документ.

«Я думаю, что пока не будет кандидатур на его (Михалкова - ИФ) место, думаю, так и останется. Министерство культуры не предложило, в свою очередь правительство может рекомендовать или назначить кандидатуру, поскольку Фонд подчиняется правительству», – добавил чиновник.

Ранее siapress.ruсообщил о намерении режиссера Никиты Михалкова выйти из остава Попечительского совета Фонда кино.