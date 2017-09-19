Михаил Селюков оказал помощь югорским волейболистам

К депутату Тюменской областной Думы Михаилу Селюкову (фракция ЛДПР) обратилось руководство Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва с просьбой оказать помощь для подготовки и участия отделения «Волейбол» в Чемпионате России. В обращении отмечалось, что в колледже на протяжении 5 лет обучаются спортсмены, участвующие в Чемпионате России по волейболу «Высшая Лига «Б». После рассмотрения обращения денежные средства были выделены.

«За каждой победой кроится огромный труд большого количества людей. Только сообща, совместными усилиями можно добиться высоких результатов, - сказал Михаил Селюков. – Надеюсь, наши волейболисты смогут достойно выступить на Чемпионате России и отстоять спортивную честь региона».