Евгений Марков: «Мы предлагаем последовать примеру соседей и принять масштабный инвестпроект для поддержки обманутых дольщиков»

Фракция ЛДПР в Думе Югры внесла на рассмотрение окружным законодателям проект закона «О масштабном инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов…».

Проект закона разработан для реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов участников строительства многоквартирных домов. А так же во исполнение Перечней поручений Президента Российской Федерации по итогам проверки исполнения решений Главы государства по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства, по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года.

«В начале сентября наши коллеги в Тюмени приняли подобный законопроект. Мы в Югре предлагаем последовать примеру Тюменской области и определить гарантии и обязанности лица, реализующего масштабный инвестиционный проект, в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников строительства многоквартирных домов. Тема достаточно остро стоит в Югре. Ее необходимо решать действительно действенными методами», - комментирует руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков.

Законопроектом предлагается установить обязательство лица, осуществляющего реализацию масштабного инвестиционного проекта, передать безвозмездно в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры помещения общей площадью не менее 3 000 квадратных метров. В качестве гарантии реализации масштабного инвестиционного проекта законопроектом предусматривается, что лицу, осуществляющему такой проект, предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки, необходимые для его реализации.

«Разработанным документом наша фракция ЛДПР предлагает условие, что на срок действия договора аренды размер ежегодной арендной платы за такие земельные участки будет равен 1 рублю за 1 квадратный метр площади земельных участков. Также в качестве гарантии реализации масштабного инвестиционного проекта предлагается предусмотреть условие о предоставлении за счет средств окружного бюджета субсидии лицу, осуществляющему реализацию масштабного инвестиционного проекта, в размере не более 200 миллионов рублей. Порядок предоставления данной субсидии будет устанавливаться Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Считаю наше предложение более чем актуально и при должной политической воле Правительства Югры это хороший способ поддержки граждан и масштабного закрытия проблемы с обманутыми дольщиками в Югре», - считает заместитель руководителя фракции ЛДПР, депутат Виктор Сысун.

Принятие данного проекта закона потребует внесения изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также принятия Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры порядка реализации масштабного инвестиционного проекта и порядка предоставления субсидии.