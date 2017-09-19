Источники РБК сообщили, что анонимные звонки о заложенных бомбах по всей России шли из Брюсселя.

По данным собеседника агентства, за этим стоит «международная хакерская группировка». Хакеры написали программу, которая через IP-телефонию звонила в торговые центры, вокзалы, аэропорты, школы и передавала сведения о заминировании здания. Отмечается, что в дальнейшем группировка планирует потребовать «крупные суммы денег» за прекращение звонков.

ФСБ и МВД создали рабочую группу, которая должна создать программное обеспечение для противодействия атакам, пишет РБК.