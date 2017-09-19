Международная организация труда насчитала 40 миллионов современных рабов по всему миру

Международная организация труда (МОТ) распространила данные, что на данный момент в мире 40 млн человек находятся в рабстве, сообщает «Интерфакс».

В МОТ под рабством подразумевают принудительный труд и отмечают, что значительную часть – 29 млн или 71 процент от общего числа людей, привлеченных к принудительному труду, составляют женщины.

Также оп оценочным данным организации, на данный момент используется труд примерно 152 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет. МОТ отмечает, что детский труд в основном используется в сельском хозяйстве (70,9 процента), а также в секторе услуг (17,1 процента) и в промышленности (11,9 процента).