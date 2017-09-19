Организационный комитет форума и выставки «Киноэкспо» отменил официальный показ фильма «Матильда» из-за опасений за безопасность зрителей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на оргкомитет.

Напомним, что показ был запланирован на дату 19 сентября в рамках форума.

Справка: На форумах «Киноэкспо» (проходят два раза в год) продюсеры и прокатчики представляют свои фильмы сотрудникам кинотеатров со всей России. На таких презентациях кинотеатры оценивают потенциал картины и узнают насколько масштабная у нее будет рекламная кампания.