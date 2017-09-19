Компания Яндекс запускает платформу «Яндекс.Авто», которая подразумевает под собой комплекс сервисов с голосовым управлением и единым интерфейсом для пользования за рулем автомобиля, сообщает «Интерфакс».

Первые автомобили со встроенным сервисом «Яндекс.Авто» появятся в продаже этой осенью. Платформа будет установлена на Toyota Camry Exclusive и Toyota Rav4, которые поступят в продажу в октябре.

Разработчики отметили, что управлять «Яндекс.Авто» можно не отвлекаясь от вождения, при помощи голосового управления используя необходимые сервисы, такие как «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Погода», «Яндекс.Музыка». За голосовое управление будет отвечать комплекс речевых технологий Яндекса SpeechKit.

Стоит отметить, что Яндекс также подписал меморандумы о сотрудничестве с компаниями «Ягуар Ленд Ровер», «АвтоВАЗ», «Форд Соллерс Холдинг» и «КАМАЗ».