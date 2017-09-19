Минобороны РФ опровергло факт обстрела зрителей на учениях «Запад-2017»

Министерство обороны опровергает факт обстрела зрителей на учениях «Запад-2017», сообщает «Интерфакс».

Ведомство отмечает, что запечатленный момент на видео произошел в другое время и в другом месте. «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — сообщили в округе.

Чуть ранее, издание «66.ru» сообщило, что под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса «воздух-земля» зрителей учений.