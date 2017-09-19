Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила предложения от всех операторов по отмене внутрисетевого роуминга, об этом заявил замглавы Федерального антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин, сообщает «ТАСС».

«До 15 числа (сентября) операторы направили нам предложения по изменению тарифных планов (в рамках отмены внутрисетевого роуминга), дальше еще два срока с ежемесячной отсечкой - 15 октября, 15 ноября», – сказал он, добавив, что все операторы направили свои первые предложения. Он также подчеркнул, что «все операторы сконцентрировано движутся в этом направлении».

Голомолзин предположил, что операторы изменят тарифы до вынесения им предписания. «По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверены, что этот вопрос будет решен без вынесения процессуального решения», – сказал он, пояснив, что ФАС рассчитывает, что операторы изменят свои тарифы до вынесения им предписания антимонопольного органа.

Также он отметил, что ФАС не будет продливать срок исполнения предупреждения по отмене внутрисетевого роуминга. «Мы не обсуждаем вопрос о продлении, концентрируемся на тех датах, которые у нас были в предупреждении. В данном случае есть ряд вопросов, которые требуют взаимодействия между Минкомсвязью и ФАС, важно, что у нас есть общее понимание, – сказал Голомолзин. – И нам нужно решить вопросы, связанные с межоператорскими взаимодействиями, что пока не урегулировано нормативно в рамках соответствующих приказов Минкомсвязи».