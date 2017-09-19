​Во время учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей

Во время учений «Запад-2017» произошло ЧП. Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом, сообщает «Meduza»

На YouTube появилось видео с происшествием, однако через 15-20 минут оно стало недоступным.

По данным «66.ru», два человека получили тяжелые травмы. Источник портала предположил, что это произошло случайно из-за неполадок. Официальных данных по происшествию не сообщалось.

UPD. Министерство обороны опровергает факт обстрела зрителей на учениях «Запад-2017»