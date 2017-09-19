В Сургуте запущен пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Специальными терминалами оснащено 10 автобусов маршрута №4. Жители и гости города могут оплатить проезд с помощью бесконтактных банковских карт, транспортных карт, выпущенных на время проведения тестового периода, и с помощью различных смартфонов, часов, браслетов, «привязанных» к счету банковской карты. На время проведения пилотной стадии стоимость проезда, оплаченного безналичным способом, составляет 20 рублей. Как сообщается на сайте администрации Сургута, тестировать новую систему будут до 15 октября.
В общественном транспорте Сургута запущена безналичная оплата проезда
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