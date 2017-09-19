Югра стала единственным регионом в «Тюменской матрешке», где не растет просрочка по кредитам

Югра стала единственным регионом, где показатель просроченной задолженности по кредитам остался на прежнем уровне – 9,3 млрд рублей, сообщает «РБК».

При этом общий долг бизнеса перед финучреждениями сократился с 259,6 млрд по данным на 1 января до 180,2 млрд к 1 августа.

В Тюменской области и на Ямале просроченная задолженность по кредитам увеличилась увеличилась на 1,5 и 1 млрд рублей, после чего составила 10,6 млрд и 5,1 млрд рублей соответственно.

Отмечается, что задолженность по кредитам предприятий «тюменской матрешки» с начала года выросла на 9,6 процента и достигла 26,5 млрд рублей. А общая задолженность по УРФО составила 77,8 млрд рублей.