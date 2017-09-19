Министр обороны США Джеймс Мэттис рассматривает возможность размещения ядерного оружия в Южной Кореи

Министр обороны США Джеймс Мэттис сознался, что обсуждал с министром обороны Южной Кореи Сон Юн Му возможность размещения в этой стране тактического ядерного оружия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Post.

«Мэттис, выступая перед журналистами в Пентагоне, подтвердил, что он и министр обороны Сон Юн Му обсуждали эту тему в Вашингтоне», – говорится в сообщении.

Об отношении главы Пентагона к размещению ядерного оружия на территории Южной Кореи сообщено не было. Однако он отметил, что «обсуждались все имеющиеся возможности».

Напомним, что ядерное оружие уже было размещено на территории Южной Кореи ранее в во времена «холодной войны», однако было выведено в 1991 году.