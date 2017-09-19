МВД заявили о прекращении деятельности крупнейшего российского интернет-магазина наркотиков

МВД России официально заявили о прекращении деятельности RAMP — крупнейшего российского интернет-магазина наркотиков, сообщают «Ведомости».

Об этом говорится в ответе замминистра Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина. Так по словам Ваничкина ликвидация RAMP, стала результатом мер, направленных «на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».

В МВД также отметили, что за первое полугодие 2017 года было выявлено 3775 преступлений, связанных с оборотом наркотиков через интернет, к ответственности привлекли 1583 человека.