Порошенко заявил, что США совершат поставки вооружения для Украины на суму $500 млн

Сенат США одобрил проект военного бюджета на 2018 г., предполагающего выделение Киеву $500 000 миллионов, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщают «Ведомости».

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства как радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – написал на своей странице в Facebook.

Украинский президент подчеркнул, что данные события прошли в преддверии его встречи с президентом США Дональдом Трампом.