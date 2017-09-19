19 сентября в Сургут приедет председатель СКР Александр Бастрыкин

19 сентября в Сургут прибудет председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает «Правда УРФО» со ссылкой на собственный источник в Следственном комитете.

По информации издания, глава ведомства проведет личный прием граждан. О других подробностях не сообщается.

По одной из версий Бастыркин приехал решить вопросы по ЧП 19 августа, которое он взял под свой личный контроль.

Напомним, в субботу 19 августа 2017 года около 11:20 минут в городе Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, ранив ножом семь человек.