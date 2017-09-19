Жителям Сургута станут доступны уникальные материалы по истории государственности России

В Пушкинской библиотеке откроют удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

Таким образом, жителям нашего города станут доступны уникальные материалы по истории государственности России: коллекции копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий – всего более полумиллиона единиц хранения. Значительную часть собрания составляют документы, посвященные историческому развитию отдельных территорий страны, в том числе Сургута.