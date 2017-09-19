Медведев утвердил суммы вознаграждений за медали на Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил суммы денежных вознаграждений российским спортсменам по итогам выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабинета министров.

«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей - за золотую медаль, 2,5 млн рублей - за серебряную медаль, 1,7 млн рублей - за бронзовую медаль», – говорится в справке к документу.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, а Паралимпийские - с 9 по 18 марта 2018 года.