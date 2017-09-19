Югорчан 100 дней будут учить воркауту

С 23 сентября в населенных пунктах Югры и других городах мира стартует бесплатная образовательная программа 100-дневный воркаут, в рамках которой всем желающим расскажут, как привести себя в отличную форму, используя только уличные спортивные площадки и вес собственного тела.

100-дневный воркаут – это глобальная онлайновая образовательная программа, объединяющая людей по всему миру. За несколько лет в ней приняло участие более 15 000 человек из более 300 городов и 30 стран мира. Особенностью программы является то, что вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки в ней может участвовать любой желающий.

Этой осенью, еженедельные встречи участников программы будут проводиться в 25 разных городах России, а также Беларуси, Украины, Казахстана и Германии. Кроме этого к данному мероприятию присоединились ведущие российские ВУЗы – Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», в которых запланировано проведение открытых сборов для участвующих в программе – студентов.

За более подробной информацией обращаться к куратору проекта «WorkOut: фитнес городских улиц» Антону Кучумову, тел. 8 905 528 1515, anton@workout.su