В Югре пройдет первенство округа по спортивной радиопеленгации

С 22 по 24 сентября в Нижневартовске пройдет первенство Югры по спортивной радиопеленгации – спринт.

Соревнования пройдут на диапазонах 144 МГц и 3,5 МГц в нескольких категориях: МЖ 19 – юниоры и юниорки 17-19 лет, МЖ 16 – юниоры и юниорки 15-16 лет, МЖ 14 – юноши и девушки 13-14 лет, МЖ 12 – мальчики и девочки 11-12 лет, МЖ 10 – мальчики и девочки 10 лет и мл.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 21 сентября по адресу: 628624, город Нижневартовск, ул. Дружбы Народов 34, МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот», спортивно-техническое подразделение. Справки по телефону: 8-3466-43-42-39; факс: 8-3466-43-42-39, электронный адрес: radioshkola_nv@mail.ru

Контактное лицо: Бактыбек Шаршенов , руководитель спортивно-технического подразделения МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот», 89048708989, эл.почта: ardf_baktybek@mail.ru