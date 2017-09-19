Сургутский архив отметил 80-летие со дня своего основания

В конце прошлой недели по случаю юбилея на сцене Сургутской филармонии чествовали сотрудников сургутского архива. Поздравить коллектив пришли представители администраций Сургута и Сургутского района, депутаты и творческие коллективы. На торжественной церемонии отметили победителей конкурса «Сургут – живая история», посвященного 80-летию сургутского архива.

Днем основания архива, который теперь является самым крупным в округе, считается 16 сентября 1937 года, когда в структуре райисполкома Сургута появилась штатная единица «архивариус». Сейчас в учреждении хранится порядка 140 тысяч уникальных исторических материалов. На полках собраны документы, приказы, грамоты, книги и фотографии. Познакомиться с ними уже сейчас можно в электронном архиве, ссылка на который имеется на официальном сайте администрации Сургута.