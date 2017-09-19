В Ханты-Манскийске прошел массовый флеш-моб Дедов Морозов и Снегурочек

Во время Всероссийского дня бега «Кросс Нации — 2017» в Ханты-Мансийске порядка 60 спортсменов, одетых в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек вышли на массовый старт. Своим участием сказочные персонажи ещё раз напомнили жителям города о грядущем событии: в декабре Ханты-Мансийск станет новогодней столицей России.

«Появление нарядных, а главное, позитивных новогодних персонажей на улицах города не могло остаться незамеченным, и мы планируем, что такие акции в рамках массовых спортивных или культурных мероприятий будут проходить в Ханты-Мансийске еще не раз», - пояснила заместитель директора управление по развитию туризма и внешних связей Дина Гуц.

Следующим мероприятием, направленным на продвижение Новогодней столицы России, станет городской автоквест «Ночной турист 2017», который стоится 30 сентября в парке им. Б. Лосева. Участникам квеста предстоит ответить на вопросы и выполнить задания, тематика которых будет объединять Новый год и туризм в Ханты-Мансийске.