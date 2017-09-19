В Югре продолжает работу плавучая поликлиника

Окружная плавучая поликлиника «Николай Пирогов» продолжает свою работу в Югре. За летние месяцы врачи медучреждения обследовали более 3,7 тысяч югорчан, которые живут в труднодоступных поселках Белоярского, Березовского и Кондинского районов.

Всего на «Пирогове» оборудованы 19 медицинских кабинетов, есть аппарат лучевой диагностики и малая операционная. На корабле можно пройти осмотр более чем у 10-ти узких специалистов.

Сейчас корабль работает в Шеркалах. В ближайшее время врачи также посетят и другие поселки Октябрьского района – Большой и Малый Атлым, Большие Леуши, Карымкары и Горнореченск. А 7 октября врачи перейдут в Ханты-Мансийский район, где осмотрят жителей Урманного, Кедрового, Елизарово, Троицы, Белогорья, Зенково, Нялинского, Чембакчины, Цингалов и Реполово. Навигация завершится 1 ноября.