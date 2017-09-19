Долг «ФК Открытие» перед Центробанком вырос до 1 трлн рублей

Долги «ФК Открытие» перед Центробанком продолжают расти и по итогам августа превысили 1 трлн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка.

Исходя из данных отчетности, банк нарастил привлечение от ЦБ на 728,3 млрд рублей. Клиенты «Открытия» в августе продолжают забирать свои средства: компании забрали 199 млрд рублей, население - 151 млрд рублей, также сократились кредиты и депозиты, привлеченные от других банков за август на 161,6 млрд рублей.

Аналитик Fitch Александр Данилов заявил, что Центробанк дал денег «Открытию» с избытком – излишек банк стал держать на корсчете у регулятора, сохраняя, таким образом, подушку ликвидности.